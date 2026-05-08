A Prefeitura de Jacareí realiza neste sábado (9) uma ação especial de vacinação em dois pontos da cidade. A iniciativa busca ampliar a cobertura vacinal da população e oferecer doses contra diversas doenças, incluindo gripe, febre amarela, sarampo, HPV e hepatite B.
As equipes de saúde estarão atendendo no Pátio dos Trilhos e em uma unidade do supermercado Semar. A campanha é destinada a pessoas a partir de 12 anos, respeitando as indicações específicas de cada vacina.
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Confira os locais e horários da vacinação:
Feira dos Trilhos
Praça Raul Chaves, 531 – Jardim Pereira do Amparo
Horário: das 8h às 12hSupermercado Semar
Rua Moisés Ruston, 521 – Jardim das Indústrias
Horário: das 8h às 16h
Durante a ação, serão aplicadas vacinas contra gripe (Influenza), febre amarela, tríplice viral — que protege contra sarampo, caxumba e rubéola —, dupla adulto (difteria e tétano), hepatite B, HPV e vírus sincicial respiratório (VSR).
A vacina contra o HPV estará disponível para jovens entre 12 e 19 anos. Já a imunização contra o VSR será aplicada em gestantes a partir da 28ª semana de gravidez, ajudando na proteção dos bebês contra bronquiolite.
Para receber a dose, é necessário apresentar documento com foto e, se possível, a carteira de vacinação. No caso da vacina contra a gripe, também será exigida comprovação para os grupos prioritários, como laudos médicos ou documentos profissionais.
Entre os públicos prioritários da campanha contra Influenza estão crianças pequenas, idosos, gestantes, profissionais da saúde, professores, pessoas com doenças crônicas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, forças de segurança, profissionais dos Correios e pessoas privadas de liberdade.
Confira a lista completa dos grupos prioritários de vacinação para Influenza:
Crianças de 6 meses a menores de 6 anos
Profissionais de saúde
Gestantes
Puérperas
Professores do ensino básico e superior
Povos indígenas
Quilombolas
Trabalhadores da saúde
Idosos com 60 anos ou mais
Pessoas em situação de rua
Profissionais das forças de segurança e salvamento
Profissionais das Forças Armadas
Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais
Pessoas com deficiência permanente
Caminhoneiros
Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso
Trabalhadores dos correios
Trabalhadores portuários
População privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e jovens que cumprem medidas socioeducativas