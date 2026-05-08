A Prefeitura de Jacareí realiza neste sábado (9) uma ação especial de vacinação em dois pontos da cidade. A iniciativa busca ampliar a cobertura vacinal da população e oferecer doses contra diversas doenças, incluindo gripe, febre amarela, sarampo, HPV e hepatite B.

As equipes de saúde estarão atendendo no Pátio dos Trilhos e em uma unidade do supermercado Semar. A campanha é destinada a pessoas a partir de 12 anos, respeitando as indicações específicas de cada vacina.

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