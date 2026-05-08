A jovem Adriellen Barbosa Lima, conhecida nacionalmente após um raro caso de gêmeos de pais diferentes divulgado em 2022, foi morta no último dia 20 de abril. O companheiro dela, Joelson Ribeiro da Conceição, de 23 anos, se apresentou à polícia e acabou preso suspeito de feminicídio.
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O caso aconteceu em Mineiros. Segundo a Polícia Civil, o suspeito está detido na Unidade Prisional Regional da cidade e deve passar por audiência de custódia.
De acordo com as investigações, Adriellen foi atingida por um disparo de arma de fogo dentro de uma residência localizada às margens da BR-364, próximo ao loteamento Buena Vista. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado inicialmente com a informação de que a jovem estaria passando mal, mas a morte foi confirmada no local.
A vítima foi encontrada caída na cozinha da casa da cunhada, irmã do suspeito. Familiares relataram que o casal estava reunido com parentes pouco antes do crime. Quando os familiares retornaram ao imóvel, encontraram Adriellen sem vida.
Ainda segundo a polícia, a filha do casal, uma bebê de 10 meses, sofreu um ferimento provocado por arma branca na perna. A criança recebeu atendimento médico.
A motivação do crime ainda não foi esclarecida oficialmente. Conforme os primeiros levantamentos da perícia, Adriellen apresentava uma perfuração no tórax causada por disparo de arma de fogo.
A jovem deixou quatro filhos: uma criança de 6 anos, os gêmeos de 4 anos e a bebê de 10 meses.