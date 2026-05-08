A jovem Adriellen Barbosa Lima, conhecida nacionalmente após um raro caso de gêmeos de pais diferentes divulgado em 2022, foi morta no último dia 20 de abril. O companheiro dela, Joelson Ribeiro da Conceição, de 23 anos, se apresentou à polícia e acabou preso suspeito de feminicídio.

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O caso aconteceu em Mineiros. Segundo a Polícia Civil, o suspeito está detido na Unidade Prisional Regional da cidade e deve passar por audiência de custódia.