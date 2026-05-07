08 de maio de 2026
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TRAGÉDIA

Valéria, 28 anos, universitária, é achada morta em casa

Por Da Redação | Tangará da Serra (MT)
| Tempo de leitura: 1 min
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Valéria, 28 anos, universitária, é achada morta em casa
Valéria, 28 anos, universitária, é achada morta em casa

A universitária Valéria Araújo Corrêa, de 28 anos, foi encontrada morta dentro da própria residência na quarta-feira (6). O caso é investigado pela Polícia Civil, que ainda trabalha para esclarecer as circunstâncias da morte.

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O corpo da jovem foi localizado em uma casa em Tangará da Serra após pessoas próximas estranharem o desaparecimento dela e acionarem as autoridades.

Equipes da Polícia Militar estiveram no imóvel para atender a ocorrência. Até o momento, detalhes oficiais sobre a dinâmica do caso não foram divulgados pelas forças de segurança.

Informações preliminares repassadas por pessoas que participaram da localização da vítima apontam que Valéria teria sido encontrada com mãos e pés amarrados, além do rosto coberto por um pano. No entanto, essas circunstâncias ainda não foram confirmadas oficialmente pela investigação.

A Polícia Civil segue realizando diligências e deve ouvir testemunhas nos próximos dias para tentar esclarecer o caso.

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