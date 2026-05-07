A universitária Valéria Araújo Corrêa, de 28 anos, foi encontrada morta dentro da própria residência na quarta-feira (6). O caso é investigado pela Polícia Civil, que ainda trabalha para esclarecer as circunstâncias da morte.
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O corpo da jovem foi localizado em uma casa em Tangará da Serra após pessoas próximas estranharem o desaparecimento dela e acionarem as autoridades.
Equipes da Polícia Militar estiveram no imóvel para atender a ocorrência. Até o momento, detalhes oficiais sobre a dinâmica do caso não foram divulgados pelas forças de segurança.
Informações preliminares repassadas por pessoas que participaram da localização da vítima apontam que Valéria teria sido encontrada com mãos e pés amarrados, além do rosto coberto por um pano. No entanto, essas circunstâncias ainda não foram confirmadas oficialmente pela investigação.
A Polícia Civil segue realizando diligências e deve ouvir testemunhas nos próximos dias para tentar esclarecer o caso.