A universitária Valéria Araújo Corrêa, de 28 anos, foi encontrada morta dentro da própria residência na quarta-feira (6). O caso é investigado pela Polícia Civil, que ainda trabalha para esclarecer as circunstâncias da morte.

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O corpo da jovem foi localizado em uma casa em Tangará da Serra após pessoas próximas estranharem o desaparecimento dela e acionarem as autoridades.