A morte de Thaylan Nola da Silva, de 21 anos, comoveu familiares e amigos após a companheira do jovem revelar que o casal esperava a chegada da primeira filha. A descoberta do sexo do bebê aconteceria oficialmente em um chá revelação marcado para este domingo.
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Em publicações nas redes sociais, Vitória Correia Honorato contou que os dois aguardavam uma menina. Segundo ela, o resultado já havia sido informado discretamente pelo médico à pessoa responsável pela surpresa preparada para a família.
Thaylan morreu na noite de quarta-feira (6) durante um serviço de manutenção no bairro São João, em Tubarão (SC). De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele trabalhava na troca dos rodados dianteiros de um caminhão Volvo FH quando o veículo escorregou do sistema de sustentação e caiu sobre seu corpo.
Quando as equipes de resgate chegaram ao local, o jovem já estava sem sinais vitais. Os bombeiros precisaram realizar uma operação de desencarceramento para retirar a vítima debaixo do caminhão.
Nas redes sociais, a companheira lamentou a perda e relembrou os planos que o casal fazia para a chegada da filha. Em um dos trechos da homenagem, Vitória afirmou que Thaylan conversava diariamente com a bebê durante a gestação e sonhava acompanhar todas as etapas da vida da criança.
A tragédia gerou forte repercussão entre moradores, amigos e familiares do jovem, que passaram a prestar homenagens e mensagens de apoio à família.