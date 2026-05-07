A morte de Thaylan Nola da Silva, de 21 anos, comoveu familiares e amigos após a companheira do jovem revelar que o casal esperava a chegada da primeira filha. A descoberta do sexo do bebê aconteceria oficialmente em um chá revelação marcado para este domingo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em publicações nas redes sociais, Vitória Correia Honorato contou que os dois aguardavam uma menina. Segundo ela, o resultado já havia sido informado discretamente pelo médico à pessoa responsável pela surpresa preparada para a família.