Um vídeo que circula nas redes sociais mostra pichações com referências a uma facção criminosa próximas ao local onde ocorreu um atentado em uma lanchonete. As imagens também citam os nomes de Kailayne Mirele Esperidião, conhecida como “Barbie do Crime”, e do namorado dela, Gabriel dos Santos Souza, ambos de 19 anos.

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As gravações foram feitas na região onde aconteceu o ataque, cujo caso é investigado pela polícia. A suspeita inicial é de que o crime tenha sido motivado por um possível acerto de contas envolvendo integrantes ligados ao meio criminoso.