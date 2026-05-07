07 de maio de 2026
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EXECUÇÃO

'Barbie do Crime' e namorado mortos são homenageados por facção

Mato Grosso do Sul
| Tempo de leitura: 1 min
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Redes sociais
'Barbie do Crime' e namorado mortos são homenageados por facção
'Barbie do Crime' e namorado mortos são homenageados por facção

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra pichações com referências a uma facção criminosa próximas ao local onde ocorreu um atentado em uma lanchonete. As imagens também citam os nomes de Kailayne Mirele Esperidião, conhecida como “Barbie do Crime”, e do namorado dela, Gabriel dos Santos Souza, ambos de 19 anos.

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As gravações foram feitas na região onde aconteceu o ataque, cujo caso é investigado pela polícia. A suspeita inicial é de que o crime tenha sido motivado por um possível acerto de contas envolvendo integrantes ligados ao meio criminoso.

Nas imagens divulgadas, aparecem mensagens escritas em muros com menções à facção e ao casal citado nas investigações. O conteúdo passou a repercutir nas redes sociais após a divulgação do vídeo.

Até o momento, as autoridades não confirmaram oficialmente a relação das pichações com o atentado. O caso segue sendo apurado pela Polícia Civil, que busca esclarecer a motivação e identificar todos os envolvidos.

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