A ex-bailarina do programa de Faustão, Natacha Horana, falou pela primeira vez de forma mais detalhada sobre o período em que esteve presa e os impactos emocionais causados pela experiência. Em entrevista ao programa Sensacional, da RedeTV!, ela afirmou que ainda tenta reconstruir a própria vida após deixar a prisão.

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Natacha ficou detida em uma penitenciária de Franco da Rocha e descreveu o período no cárcere como um dos momentos mais difíceis de sua trajetória. Segundo a ex-bailarina, o tempo na prisão trouxe traumas psicológicos e mudou completamente sua rotina e sua forma de enxergar a vida.