A ex-bailarina do programa de Faustão, Natacha Horana, falou pela primeira vez de forma mais detalhada sobre o período em que esteve presa e os impactos emocionais causados pela experiência. Em entrevista ao programa Sensacional, da RedeTV!, ela afirmou que ainda tenta reconstruir a própria vida após deixar a prisão.
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Natacha ficou detida em uma penitenciária de Franco da Rocha e descreveu o período no cárcere como um dos momentos mais difíceis de sua trajetória. Segundo a ex-bailarina, o tempo na prisão trouxe traumas psicológicos e mudou completamente sua rotina e sua forma de enxergar a vida.
Durante a entrevista, ela também comentou sobre o julgamento público enfrentado desde que deixou o sistema prisional. A influenciadora afirmou que busca seguir em frente e retomar projetos pessoais e profissionais após o episódio.
Um ano depois da saída da prisão, Natacha voltou a participar do Carnaval como musa da escola de samba Gaviões da Fiel. Segundo ela, o retorno aos eventos e à vida pública faz parte do processo de recomeço.
Ao longo do relato, a ex-bailarina disse que ainda enfrenta dificuldades emocionais, mas tenta transformar a experiência em aprendizado para reconstruir sua trajetória.