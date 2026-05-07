Uma moradora de São José dos Campos denunciou dificuldades para conseguir que o plano de saúde autorize o tratamento do filho de 7 anos, diagnosticado com imunodeficiência primária e outras comorbidades. Segundo a mãe da criança, mesmo após decisão judicial favorável, o medicamento ainda não foi liberado.

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Alanna afirma que o filho, Estevan, realiza tratamento com imunoglobulina humana há cerca de três anos e que nunca havia enfrentado problemas semelhantes com outros convênios médicos. De acordo com ela, a Justiça determinou que o atendimento fosse garantido em até 15 dias, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.