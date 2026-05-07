A Prefeitura de São José dos Campos publicou novas regras para moradores que desejam pintar ruas durante o período da Copa. As orientações foram oficializadas nesta quarta-feira (6), por meio de instrução normativa da Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana).

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O objetivo da medida é permitir as tradicionais decorações nas vias públicas sem comprometer a segurança no trânsito e a circulação de veículos. Segundo a prefeitura, as pinturas só poderão ser feitas após autorização oficial do município.