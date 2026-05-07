A Diocese de Amparo anunciou, nesta quarta-feira (6/5), o afastamento temporário do padre Sidney Wilson Basaglia. A medida ocorre após o religioso ser condenado, em primeira instância, a seis anos de prisão pelo crime de violação sexual mediante fraude.
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O caso tramita na Justiça de Serra Negra (SP). Segundo a denúncia do MPSP (Ministério Público de São Paulo), os abusos foram praticados contra uma adolescente que atuava como coroinha na época dos fatos. Os crimes teriam ocorrido de forma reiterada entre os anos de 2014 e 2016.
De acordo com as investigações, o réu utilizou sua posição de autoridade religiosa para manipular a vítima, então com 14 anos. O promotor do caso aponta que o padre estabeleceu um vínculo de dependência emocional por meio de presentes e convites frequentes para jantares, criando um ambiente de falsa confiança.
A sentença destaca que os atos libidinosos aconteciam em locais privados, incluindo as dependências da paróquia e a residência de familiares da jovem. A Justiça frisou que o condenado agia de maneira velada para evitar suspeitas e dificultar qualquer reação ou denúncia por parte da adolescente.
Sidney Basaglia recebeu a pena de seis anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. A defesa do religioso ainda não foi localizada para comentar a decisão, mas o espaço para manifestação permanece aberto.