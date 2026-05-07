A Diocese de Amparo anunciou, nesta quarta-feira (6/5), o afastamento temporário do padre Sidney Wilson Basaglia. A medida ocorre após o religioso ser condenado, em primeira instância, a seis anos de prisão pelo crime de violação sexual mediante fraude.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso tramita na Justiça de Serra Negra (SP). Segundo a denúncia do MPSP (Ministério Público de São Paulo), os abusos foram praticados contra uma adolescente que atuava como coroinha na época dos fatos. Os crimes teriam ocorrido de forma reiterada entre os anos de 2014 e 2016.