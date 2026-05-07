TRAGÉDIA

Juiza morre após coleta de óvulos em clínica

Por Da Redação | Mogi das Cruzes
| Tempo de leitura: 1 min
A juíza Mariana Francisco Ferreira

A juíza Mariana Francisco Ferreira morreu na manhã de quarta-feira (6) após complicações registradas depois de um procedimento de coleta de óvulos para fertilização in vitro. O caso é investigado pela Polícia Civil como morte suspeita.

O procedimento foi realizado em uma clínica de Mogi das Cruzes na segunda-feira (4). Após receber alta médica, Mariana voltou a apresentar fortes dores e hemorragia vaginal poucas horas depois.

Ela foi encaminhada para a Maternidade Mogi Mater, onde precisou ser internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). No dia seguinte, passou por uma cirurgia, mas sofreu duas paradas cardiorrespiratórias na madrugada de quarta-feira e não resistiu.

Mariana Francisco Ferreira atuava como magistrada do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Em nota, o órgão decretou luto oficial de três dias e determinou bandeiras hasteadas a meio-mastro em homenagem à juíza.

A Polícia Civil apura as circunstâncias da morte e deve ouvir profissionais envolvidos no atendimento, além de analisar exames e documentos médicos.

