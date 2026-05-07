O cantor sertanejo Adriano Muniz foi encontrado morto dentro de casa na tarde desta quinta-feira (7). A morte do artista causou grande repercussão entre fãs e músicos, que passaram a publicar mensagens de despedida nas redes sociais.

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O caso aconteceu em Vicente Pires. Segundo informações preliminares, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência, mas o cantor já estava sem sinais vitais quando os socorristas chegaram ao imóvel.