O cantor sertanejo Adriano Muniz foi encontrado morto dentro de casa na tarde desta quinta-feira (7). A morte do artista causou grande repercussão entre fãs e músicos, que passaram a publicar mensagens de despedida nas redes sociais.
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O caso aconteceu em Vicente Pires. Segundo informações preliminares, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência, mas o cantor já estava sem sinais vitais quando os socorristas chegaram ao imóvel.
A Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias da morte. Agentes da 38ª Delegacia de Polícia ficaram responsáveis pela preservação da residência, enquanto peritos do Instituto de Criminalística realizaram os primeiros levantamentos no local.
Até o momento, a causa da morte não foi divulgada oficialmente pelas autoridades. O corpo do cantor será encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exames complementares.
Adriano Muniz era conhecido no cenário sertanejo do Distrito Federal e tinha forte presença em apresentações realizadas em casas noturnas, eventos particulares e shows pela região. Nas redes sociais, acumulava milhares de seguidores e costumava compartilhar momentos da carreira e da rotina artística.
Após a confirmação da morte, amigos, fãs e colegas de profissão deixaram mensagens de apoio aos familiares do cantor. Informações sobre velório e sepultamento ainda não haviam sido divulgadas até a última atualização desta reportagem.