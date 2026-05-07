Um homem de 24 anos foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (6) suspeito de matar o dono de uma oficina mecânica a facadas. Segundo a Polícia Militar, o autor confessou o crime e afirmou que teria agido por vingança.
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O caso aconteceu em uma oficina localizada no SOF (Setor de Oficinas Norte), em Brasília. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima foi atacada dentro do estabelecimento.
De acordo com as informações da ocorrência, o suspeito trabalhava no local e é sobrinho de outro funcionário da empresa. Após o crime, equipes da PM foram acionadas e conseguiram prender o homem ainda no local.
O suspeito foi identificado como Eduardo Jesus Rodrigues, de 24 anos, morador de Taguatinga. Conforme a polícia, ele já possuía antecedente por tráfico de drogas.
A vítima era Flávio Cruz Barbosa, de 49 anos, proprietário da oficina especializada em restauração de veículos. Ele deixou um filho de 6 anos.
A faca usada no crime foi apreendida pelas autoridades. Equipes da perícia e do IML (Instituto Médico Legal) também estiveram na oficina para realizar os procedimentos necessários.
O caso foi registrado como homicídio consumado e segue sob investigação da Polícia Civil.