Um homem de 24 anos foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (6) suspeito de matar o dono de uma oficina mecânica a facadas. Segundo a Polícia Militar, o autor confessou o crime e afirmou que teria agido por vingança.

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O caso aconteceu em uma oficina localizada no SOF (Setor de Oficinas Norte), em Brasília. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima foi atacada dentro do estabelecimento.