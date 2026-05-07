A morte do jovem Pedro Henrique Nascimento Nunes, de 28 anos, em São José dos Campos, foi marcada por homenagens emocionadas de amigos, familiares e antigos colegas de trabalho nas redes sociais. "Descanse em paz, irmão. Até a eternidade", postou Gabriela Evelyn.
O jovem morreu na última quarta-feira (6), após permanecer internado por mais de dois meses em decorrência de um grave acidente na Via Dutra.
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Descrito como alegre, educado e querido entre amigos, Pedro recebeu dezenas de mensagens de carinho após a confirmação da morte. “Deus te receba de braços abertos, você foi muito guerreiro”, escreveu Vanessa Miguel Sotero.
“Vai em paz meu amigo. Você jamais será esquecido”, publicou Danni Arnaldo.
Outra homenagem relembrou a convivência com o jovem no ambiente de trabalho. “Trabalhei com ele na Americanas, sempre muito sorridente”, escreveu Aline A. Leite.
Amigos lembram educação e alegria de Pedro
As mensagens compartilhadas nas redes destacaram a personalidade acolhedora de Pedro e a forma como ele tratava as pessoas no dia a dia.
“Era um excelente vendedor, atendia as pessoas com muita educação”, afirmou Miriam Landim.
Karen Gibertoni também lamentou a perda e relembrou momentos vividos ao lado do jovem. “Você era um rapaz incrível que tive o prazer de conhecer”, escreveu.
A morte precoce do jovem também mobilizou mensagens de solidariedade à família. “Que triste. Tão jovem”, comentou Nazare Elias.
Relembre o acidente
O acidente aconteceu na madrugada do dia 2 de março, no km 152 da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, em São José dos Campos.
O carro em que Pedro estava capotou após o motorista perder o controle da direção e atingir uma mureta. Cinco pessoas estavam no veículo, todas moradoras de Jacareí.
Na ocasião, a estudante Ana Maria Pimentel, de 18 anos, morreu ainda no local. Pedro foi socorrido em estado grave e permaneceu internado desde então.