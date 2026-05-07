A morte do jovem Pedro Henrique Nascimento Nunes, de 28 anos, em São José dos Campos, foi marcada por homenagens emocionadas de amigos, familiares e antigos colegas de trabalho nas redes sociais. "Descanse em paz, irmão. Até a eternidade", postou Gabriela Evelyn.

O jovem morreu na última quarta-feira (6), após permanecer internado por mais de dois meses em decorrência de um grave acidente na Via Dutra.

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