O padre Márlon Múcio, de 53 anos, morador de Taubaté, continua internado em estado delicado após ser levado para uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em São Paulo nesta semana. Em atualização divulgada nas redes sociais nesta quinta-feira (7), a equipe do sacerdote informou que ele segue sedado e apresenta o mesmo quadro clínico, recebendo acompanhamento intensivo e assistência permanente.
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“Agradecemos por todas as orações, mensagens de carinho e manifestações de fé recebidas neste momento”, destacou a nota publicada no perfil oficial do religioso.
Padre Márlon ficou conhecido nacionalmente por conviver com a RTD (Deficiência do Transportador de Riboflavina), uma doença genética rara e progressiva que compromete neurônios motores e sensoriais. A condição provoca dificuldades respiratórias, perda de força muscular, limitações motoras e perda auditiva. Atualmente, ele depende de respirador durante 24 horas por dia e faz uso diário de 315 comprimidos.
Nos últimos anos, o sacerdote já enfrentou diversas internações em razão das complicações causadas pela doença, incluindo outras passagens pela UTI.
Na publicação mais recente, a equipe também pediu orações para os familiares do padre. “Seguimos unidos em oração pela recuperação do Padre Márlon, pedindo a Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, força e restauração de sua saúde”, informou o comunicado.