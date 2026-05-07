O padre Márlon Múcio, de 53 anos, morador de Taubaté, continua internado em estado delicado após ser levado para uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em São Paulo nesta semana. Em atualização divulgada nas redes sociais nesta quinta-feira (7), a equipe do sacerdote informou que ele segue sedado e apresenta o mesmo quadro clínico, recebendo acompanhamento intensivo e assistência permanente.

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“Agradecemos por todas as orações, mensagens de carinho e manifestações de fé recebidas neste momento”, destacou a nota publicada no perfil oficial do religioso.