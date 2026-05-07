MARILENE DA SILVA

Idade: 69 anos

Data de falecimento: 07/05/2026

Velório: URBAM Sala 5 — 08/05/2026, das 09h às 15h

Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC) — 08/05/2026, às 15h

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JOSÉ ROBERTO COSTA

Idade: 76 anos

Data de falecimento: 07/05/2026

Velório: Parque das Flores

Sepultamento: Crematório Parque das Flores (SJC/SP) — 08/05/2026, às 11h