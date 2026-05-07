MARILENE DA SILVA
Idade: 69 anos
Data de falecimento: 07/05/2026
Velório: URBAM Sala 5 — 08/05/2026, das 09h às 15h
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC) — 08/05/2026, às 15h
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JOSÉ ROBERTO COSTA
Idade: 76 anos
Data de falecimento: 07/05/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Crematório Parque das Flores (SJC/SP) — 08/05/2026, às 11h
DIRCEU GALVÃO DOS SANTOS
Idade: 77 anos
Data de falecimento: 06/05/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Crematório Parque das Flores (SJC/SP) — 07/05/2026, às 17h
ERIK DA MOTA GERVASIO
Idade: 43 anos
Data de falecimento: 06/05/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores (São José dos Campos/SP) — 07/05/2026, às 16h30
HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS
Idade: 84 anos
Data de falecimento: 07/05/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC) — 07/05/2026, às 16h30
ALMERINDA DIAS DA CRUZ
Idade: 97 anos
Data de falecimento: 06/05/2026
Velório: Capela Maria Imaculada
Sepultamento: Cemitério Horto da Paz (Santíssimo Centro/SJC) — 07/05/2026, às 16h
ELÇON PINHEIRO CHAVES
Idade: 55 anos
Data de falecimento: 07/05/2026
Velório: Velório Distrital Eugênio de Melo (SJC/SP)
Sepultamento: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo (SJC) — 07/05/2026, às 16h
LEVI GONÇALVES DA SILVA
Idade: 56 anos
Data de falecimento: 07/05/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC) — 07/05/2026, às 16h
BENEDITO OTAVIO ERASMO
Idade: 85 anos
Data de falecimento: 06/05/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC) — 07/05/2026, às 13h30
ALEFE BITENCOURT DE MOURA ISAIAS
Idade: 31 anos
Data de falecimento: 05/05/2026
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC) — 07/05/2026, às 13h