Uma nova denúncia foi encaminhada à Corregedoria da Polícia Militar contra o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, preso e acusado de matar a esposa, a soldado Gisele Alves Santana, de 32 anos.

O oficial, que é nascido em Taubaté e foi preso em São José dos Campos, agora também é investigado por suposto assédio sexual e moral contra uma policial militar subordinada da corporação.

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