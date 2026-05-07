Um homem apontado como morador do bairro Nova Jacareí, em Jacareí, foi preso durante uma operação policial que apreendeu mais de meia tonelada de pasta base de cocaína. A ação é um dos desdobramentos da interceptação de uma aeronave suspeita de transportar drogas em Getulina, no interior de São Paulo.
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Segundo informações repassadas à reportagem, o suspeito ligado ao Vale do Paraíba foi localizado em Pirituba, na capital paulista, após ser monitorado durante a fuga relacionada ao avião utilizado no transporte da droga.
Na operação, as equipes apreenderam mais de meia tonelada de pasta base de cocaína, além de armas de grosso calibre, veículos, drone e rádios comunicadores.
O caso foi apresentado à Polícia Federal de Bauru, que ficará responsável pela continuidade das investigações, já que há suspeita de tráfico internacional de drogas.
A estrutura usada pelo grupo chamou a atenção das autoridades. De acordo com a Polícia Militar, a área onde a aeronave foi interceptada era monitorada por drone, e os suspeitos utilizavam rádios comunicadores para alertar sobre a aproximação das viaturas.
A operação teve início após equipes do Águia 20 decolarem, por volta das 13h15, em apoio ao 13º BAEP e à AR CPI-4, para verificar uma área que poderia estar sendo usada como ponto de desembarque de entorpecentes.
Durante a ação, os policiais visualizaram uma aeronave de pequeno porte voando em baixa altitude e iniciando procedimento de pouso em uma fazenda, no município de Getulina.
As investigações seguem para identificar todos os envolvidos, a origem da droga e o destino da carga apreendida.