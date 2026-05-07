Um homem apontado como morador do bairro Nova Jacareí, em Jacareí, foi preso durante uma operação policial que apreendeu mais de meia tonelada de pasta base de cocaína. A ação é um dos desdobramentos da interceptação de uma aeronave suspeita de transportar drogas em Getulina, no interior de São Paulo.

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Segundo informações repassadas à reportagem, o suspeito ligado ao Vale do Paraíba foi localizado em Pirituba, na capital paulista, após ser monitorado durante a fuga relacionada ao avião utilizado no transporte da droga.