A Polícia Civil apreendeu 216 capinhas protetoras de celular suspeitas de falsificação durante uma ação de combate à pirataria realizada nesta quinta-feira (7), no Centro de São José dos Campos.

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A ocorrência foi registrada em um estabelecimento localizado na Galeria 7, na rua Sete de Setembro. Segundo o boletim de ocorrência, a ação fez parte da Operação de Combate à Pirataria, deflagrada pela Delegacia Seccional de Polícia de São José dos Campos.