A Polícia Civil apreendeu 216 capinhas protetoras de celular suspeitas de falsificação durante uma ação de combate à pirataria realizada nesta quinta-feira (7), no Centro de São José dos Campos.
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A ocorrência foi registrada em um estabelecimento localizado na Galeria 7, na rua Sete de Setembro. Segundo o boletim de ocorrência, a ação fez parte da Operação de Combate à Pirataria, deflagrada pela Delegacia Seccional de Polícia de São José dos Campos.
De acordo com o registro policial, um investigador foi designado para apurar uma denúncia sobre a exposição e venda de capas e carregadores de celulares supostamente falsificados, com uso indevido da marca Apple.
Durante a fiscalização, os policiais estiveram no local acompanhados por um representante da empresa, identificado no boletim como especialista em fraudes. No estabelecimento, foram encontradas diversas capinhas de celular com a marca Apple.
Ainda conforme o registro, o representante da empresa apontou que os produtos seriam falsificados após análise técnica realizada no local.
Ao todo, foram apreendidas 216 capinhas protetoras para iPhone, sendo 174 em um lote e 42 em outro. Os materiais foram lacrados e encaminhados para as providências da Polícia Judiciária.
O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de São José dos Campos como crime contra registro de marca, previsto na Lei de Propriedade Industrial, além de localização e apreensão de objeto.
A investigação segue sob responsabilidade da Polícia Civil.