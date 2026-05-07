Audiência

A Prefeitura de Taubaté irá promover no dia 22 de maio, a partir das 9h, na Câmara, a segunda audiência pública sobre o projeto de requalificação da região central. O primeiro debate foi no dia 4 desse mês.

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Requalificação

"O projeto de requalificação do centro tem como objetivo conter o esvaziamento socioeconômico; recuperar a vitalidade e o uso contínuo da área central; fomentar o desenvolvimento urbano, com incentivo ordenado a novos empreendimentos verticais; ampliar a oferta de moradia; ativar o comércio, o turismo, a cultura e a economia criativa, devolvendo ao centro a função tradicional de polo dinâmico e articulador da vida urbana", afirmou a Prefeitura.