Audiência
A Prefeitura de Taubaté irá promover no dia 22 de maio, a partir das 9h, na Câmara, a segunda audiência pública sobre o projeto de requalificação da região central. O primeiro debate foi no dia 4 desse mês.
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Requalificação
"O projeto de requalificação do centro tem como objetivo conter o esvaziamento socioeconômico; recuperar a vitalidade e o uso contínuo da área central; fomentar o desenvolvimento urbano, com incentivo ordenado a novos empreendimentos verticais; ampliar a oferta de moradia; ativar o comércio, o turismo, a cultura e a economia criativa, devolvendo ao centro a função tradicional de polo dinâmico e articulador da vida urbana", afirmou a Prefeitura.
Temas
Durante o encontro serão debatidos outros dois assuntos: a criação de corredores nos bairros e o estudo de impacto de vizinhança. Os materiais relacionados à audiência podem ser conferidos nesse link.
Centro
Segundo a secretária de Planejamento Urbano, Marcela Franco, as propostas relacionadas ao centro têm como objetivo “dar mais flexibilidade, modernidade e acessibilidade para atrair novos investimentos para a região central”.
Habitação
Sobre as construções já existentes, segundo a Prefeitura, as alterações visam resgatar o comércio, a economia e a circulação de pessoas. “Uma das novidades é a permissão de habitação no centro, a fim de trazer mais pessoas, movimentação e qualidade de vida”, afirmou a secretária.
Corredores 1
Já a implantação de corredores nos bairros, de acordo com a Prefeitura, visa o fortalecimento do comércio local, além de facilitar o acesso a serviços essenciais. "A intenção é estimular o desenvolvimento equilibrado da cidade, promovendo atividades comerciais e de serviços voltadas à população dos bairros, com diversidade de uso e vitalidade urbana nas vias de grande porte e fluxo, localizadas nas macrozonas urbana e de expansão urbana".
Corredores 2
Segundo a Prefeitura, "esses corredores terão mais possibilidades de atividades voltadas ao comércio, serviços e pequenas indústrias, sempre respeitando as normas urbanísticas vigentes". Entre as vias que podem se tornar corredores estão as avenidas Dom Pedro I, Bandeirantes, Voluntário Benedito Sérgio, José Bonifácio Moreira, Independência, Carlos Pedroso da Silveira e Santa Cruz do Areão, além da estrada do Barreiro.
Emprego
“Queremos estimular a geração de emprego e renda também nos bairros, onde as atividades comerciais existentes hoje poderão ser regularizadas após as alterações. A gestão busca essa inovação, para que possamos fomentar a economia”, explicou Marcela Franco.