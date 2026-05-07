Exames laboratoriais

O tempo médio de espera para a realização de exames laboratoriais na rede municipal de Taubaté é de aproximadamente 4 meses. A informação foi prestada pela Prefeitura à Câmara, em resposta a requerimento do vereador Douglas Carbonne (Solidariedade).

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Transição

Segundo o prefeito Sérgio Victor (Novo), "tal cenário decorre do processo de transição entre empresas prestadoras do serviço". O contrato com a Científica Lab acabou em 31 de março. Em 1º de abril assumiu a Mastellini.