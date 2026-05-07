Exames laboratoriais
O tempo médio de espera para a realização de exames laboratoriais na rede municipal de Taubaté é de aproximadamente 4 meses. A informação foi prestada pela Prefeitura à Câmara, em resposta a requerimento do vereador Douglas Carbonne (Solidariedade).
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Transição
Segundo o prefeito Sérgio Victor (Novo), "tal cenário decorre do processo de transição entre empresas prestadoras do serviço". O contrato com a Científica Lab acabou em 31 de março. Em 1º de abril assumiu a Mastellini.
Fila
A fila de espera tem quase 15 mil pacientes. "No momento, contabilizamos 91 pacientes classificados como urgentes e 14.624 pacientes na demanda eletiva para exames laboratoriais. Destaca-se que as gestantes não enfrentam fila de espera, realizando seus exames conforme a data indicada pelo médico assistente", afirmou o prefeito.
Laboratório
Ainda de acordo com o prefeito, "com a implantação total do novo laboratório, está previsto o aumento na oferta de vagas, com o objetivo de reduzir gradativamente o tempo de espera e a fila existente".
Ultrassom
Com relação aos exames de ultrassom, a fila de espera tem mais de 20 mil pacientes, sendo 267 solicitações classificadas como urgentes e 19.753 na demanda eletiva. "Já foram adotadas medidas para ampliação da oferta de vagas, especialmente para ultrassonografias obstétricas e transvaginais, considerando a prioridade assistencial desses exames", disse o prefeito.