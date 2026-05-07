Um homem ainda não identificado morreu na manhã desta quinta-feira (7) após ser encontrado com sinais de agressão em Caraguatatuba.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via Copom para atender uma ocorrência envolvendo uma pessoa vítima de agressões na rua Laura Cristina Pontes, no bairro Morro do Algodão. Quando os policiais chegaram ao local, a vítima já havia sido socorrida por uma equipe do Samu até uma unidade de saúde.