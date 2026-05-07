Um homem ainda não identificado morreu na manhã desta quinta-feira (7) após ser encontrado com sinais de agressão em Caraguatatuba.
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De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via Copom para atender uma ocorrência envolvendo uma pessoa vítima de agressões na rua Laura Cristina Pontes, no bairro Morro do Algodão. Quando os policiais chegaram ao local, a vítima já havia sido socorrida por uma equipe do Samu até uma unidade de saúde.
Na unidade, os policiais foram informados por enfermeiros que o homem chegou sem sinais vitais. Ainda segundo o registro, ele não portava documentos e não havia sido identificado até o momento da elaboração da ocorrência.
Conforme os profissionais de saúde, a vítima não apresentava sinais aparentes de disparos de arma de fogo. O corpo tinha múltiplas lesões provocadas por agressões físicas, possivelmente por pedradas e espancamento, concentradas principalmente na região da cabeça.
A vítima foi descrita como um homem pardo, magro, com aproximadamente 1,80 metro de altura e cabelo crespo curto.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, não foram localizadas testemunhas presenciais nem familiares da vítima durante o atendimento da ocorrência.
Diante da gravidade do caso, a Polícia Civil determinou a instauração de inquérito policial para apurar a autoria e as circunstâncias do crime. A equipe de homicídios foi acionada para realizar diligências na região, buscar imagens de câmeras de monitoramento, localizar testemunhas e identificar possíveis suspeitos.
A perícia também foi acionada, e o corpo deve passar por exame necroscópico no IML (Instituto Médico Legal) para confirmar a causa da morte.