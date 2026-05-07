O impasse trabalhista envolvendo a Zeentech e a Alstom será discutido no TRT-15 (Tribunal Regional do Trabalho) em Campinas. Uma audiência de conciliação está agendada para a próxima terça-feira (12). O Sindmetau (Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região) representa os trabalhadores no processo.
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Os funcionários entraram em greve na Zeentech na quarta-feira (6). A mobilização busca abrir novas negociações para manter 400 empregos, que estão em risco após a rescisão de contrato entre a empresa terceirizada e a Alstom.
“A nossa luta é para reverter as demissões ou construir uma proposta de indenização digna. A audiência no Tribunal é um caminho para tentarmos uma solução que contemple os trabalhadores”, afirmou o presidente do Sindmetau, Claudio Batista, o Claudião.
O TRT também convocou a Alstom para audiência em Campinas. As últimas reuniões do sindicato com as empresas terminaram sem avanço nas negociações. A Zeentech chegou a oferecer uma proposta de indenização, que foi rejeitada em assembleia.
Assembleia
O Sindmetau convocou os trabalhadores para uma nova assembleia na próxima quarta-feira (13), às 5h30. Na oportunidade, serão apresentados os resultados da audiência e definidos os rumos do movimento.
“Até que a gente tenha o resultado da audiência para fazermos a assembleia, a greve está mantida. A mobilização é importante nesse momento para fortalecer a luta dos trabalhadores", disse Claudião.
Os funcionários diretos da Alstom não estão em greve. Mas a parada da Zeentech deve impactar a produção na fábrica. Isso porque o grupo de terceirizados representa cerca de 40% da força de trabalho no complexo da multinacional em Taubaté.
A situação teve início após a Alstom encerrar o contrato com a Zeentech, que atua dentro do complexo da fabricante de trens e vagões. A empresa já começou a emitir avisos prévios para os 400 trabalhadores, que representam cerca de 40% da força de trabalho da planta.
A Alstom conta atualmente com contratos ativos de fornecimento para projetos metroviários em países como Brasil, Chile e Taiwan. A fábrica está instalada em Taubaté desde 2015, passando por um processo de ampliação em 2022.