O impasse trabalhista envolvendo a Zeentech e a Alstom será discutido no TRT-15 (Tribunal Regional do Trabalho) em Campinas. Uma audiência de conciliação está agendada para a próxima terça-feira (12). O Sindmetau (Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região) representa os trabalhadores no processo.

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Os funcionários entraram em greve na Zeentech na quarta-feira (6). A mobilização busca abrir novas negociações para manter 400 empregos, que estão em risco após a rescisão de contrato entre a empresa terceirizada e a Alstom.