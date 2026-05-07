07 de maio de 2026
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PRISÃO

Polícia prende homem por tráfico durante operação em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Droga apreendida pela Polícia Civil
Droga apreendida pela Polícia Civil

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na manhã desta quinta-feira (7), durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no Jardim Aeroporto, em São José dos Campos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a ação foi realizada em uma residência na rua Dublim, na área do 7º Distrito Policial. O caso foi registrado pela Polícia Civil como tráfico de drogas, cumprimento de mandado de busca e apreensão e localização/apreensão de veículo.

Durante as buscas, os policiais apreenderam diferentes porções de entorpecentes, entre elas cocaína, crack e maconha, além de dinheiro, balança de precisão, celulares e cápsulas de variados tamanhos e cores. Também foram apreendidos cartuchos de calibres .40 e .45.

Ainda conforme o registro policial, um veículo Chevrolet Prisma cinza, ano 2013, também foi localizado e apreendido durante a ocorrência.

O suspeito foi identificado como Michael Felix da Silva. Ele foi conduzido à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

A Polícia Civil segue com as investigações para apurar a origem do material apreendido e possível envolvimento de outras pessoas no caso.

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