Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na manhã desta quinta-feira (7), durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no Jardim Aeroporto, em São José dos Campos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a ação foi realizada em uma residência na rua Dublim, na área do 7º Distrito Policial. O caso foi registrado pela Polícia Civil como tráfico de drogas, cumprimento de mandado de busca e apreensão e localização/apreensão de veículo.

Durante as buscas, os policiais apreenderam diferentes porções de entorpecentes, entre elas cocaína, crack e maconha, além de dinheiro, balança de precisão, celulares e cápsulas de variados tamanhos e cores. Também foram apreendidos cartuchos de calibres .40 e .45.