07 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ENCHENTES

Taubaté adia início de obras na Avenida do Povo e Campos Elíseos

Por Julio Codazzi | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMT
As duas áreas, que registram alagamentos constantes, receberiam obras de macrodrenagem a partir de abril, mas Prefeitura afirmou que houve necessidade de novas análises antes do início do serviço
As duas áreas, que registram alagamentos constantes, receberiam obras de macrodrenagem a partir de abril, mas Prefeitura afirmou que houve necessidade de novas análises antes do início do serviço

A Prefeitura de Taubaté adiou o início das obras de macrodrenagem na Avenida do Povo e no bairro Campos Elíseos, áreas em que os alagamentos são constantes na cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Quando a ordem de serviço foi assinada, em outubro do ano passado, a Prefeitura anunciou que as obras teriam início no mês de abril de 2026, após o período de chuvas, e que seriam concluídos até o fim do ano. Mas os serviços ainda não começaram.

Questionada pela reportagem, a Prefeitura justificou o atraso, mas não informou uma nova previsão para o início das obras. "Após a etapa dos processos executivos, em abril foi iniciada a etapa da obra de vistorias técnicas, e, neste momento, foi verificado que algumas interferências existentes não coincidiam com as plantas cadastrais apresentadas pelas concessionárias responsáveis (águas, esgoto, telefonia, gás, etc). Dessa forma, foi necessário a realização de novas sondagens específicas, para compatibilização dos projetos executivos, que ainda atualmente sendo realizadas para início da etapa prática".

Obras serão feitas via convênio

As obras, que custarão R$ 21,668 milhões, serão realizadas por meio de um convênio com o governo estadual, que repassará R$ 13,99 milhões via Fehidro (Fundo Estadual dos Recursos Hídricos). Os outros R$ 7,67 milhões serão aportados pela Prefeitura.

No Campos Elíseos será feito parque alagável, bacia de detenção e substituição da rede de macrodrenagem. A vencedora da licitação foi a empresa Fasul, de Mogi das Cruzes (SP), com proposta de R$ 11,4 milhões (R$ 8,5 milhões do Fehidro e R$ 2,9 milhões do município) - o valor máximo era de R$ 14,9 milhões. O prazo para execução do serviço é de 12 meses.

Na Avenida do Povo será feita a duplicação da rede de macrodrenagem e a adequação da rede de microdrenagem. A vencedora da licitação foi a empresa Land Vale, de Jacareí, com proposta de R$ 10,2 milhões (R$ 5,48 milhões do Fehidro e R$ 4,74 milhões do município) - o valor máximo era de R$ 13,6 milhões. O prazo para execução do serviço é de 9 meses.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários