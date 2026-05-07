A Prefeitura de Taubaté adiou o início das obras de macrodrenagem na Avenida do Povo e no bairro Campos Elíseos, áreas em que os alagamentos são constantes na cidade.
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Quando a ordem de serviço foi assinada, em outubro do ano passado, a Prefeitura anunciou que as obras teriam início no mês de abril de 2026, após o período de chuvas, e que seriam concluídos até o fim do ano. Mas os serviços ainda não começaram.
Questionada pela reportagem, a Prefeitura justificou o atraso, mas não informou uma nova previsão para o início das obras. "Após a etapa dos processos executivos, em abril foi iniciada a etapa da obra de vistorias técnicas, e, neste momento, foi verificado que algumas interferências existentes não coincidiam com as plantas cadastrais apresentadas pelas concessionárias responsáveis (águas, esgoto, telefonia, gás, etc). Dessa forma, foi necessário a realização de novas sondagens específicas, para compatibilização dos projetos executivos, que ainda atualmente sendo realizadas para início da etapa prática".
Obras serão feitas via convênio
As obras, que custarão R$ 21,668 milhões, serão realizadas por meio de um convênio com o governo estadual, que repassará R$ 13,99 milhões via Fehidro (Fundo Estadual dos Recursos Hídricos). Os outros R$ 7,67 milhões serão aportados pela Prefeitura.
No Campos Elíseos será feito parque alagável, bacia de detenção e substituição da rede de macrodrenagem. A vencedora da licitação foi a empresa Fasul, de Mogi das Cruzes (SP), com proposta de R$ 11,4 milhões (R$ 8,5 milhões do Fehidro e R$ 2,9 milhões do município) - o valor máximo era de R$ 14,9 milhões. O prazo para execução do serviço é de 12 meses.
Na Avenida do Povo será feita a duplicação da rede de macrodrenagem e a adequação da rede de microdrenagem. A vencedora da licitação foi a empresa Land Vale, de Jacareí, com proposta de R$ 10,2 milhões (R$ 5,48 milhões do Fehidro e R$ 4,74 milhões do município) - o valor máximo era de R$ 13,6 milhões. O prazo para execução do serviço é de 9 meses.