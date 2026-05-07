A Prefeitura de Taubaté adiou o início das obras de macrodrenagem na Avenida do Povo e no bairro Campos Elíseos, áreas em que os alagamentos são constantes na cidade.

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Quando a ordem de serviço foi assinada, em outubro do ano passado, a Prefeitura anunciou que as obras teriam início no mês de abril de 2026, após o período de chuvas, e que seriam concluídos até o fim do ano. Mas os serviços ainda não começaram.