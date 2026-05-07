07 de maio de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Golpe do empréstimo: idoso perde R$ 23 mil em Taubaté

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Caso foi registrado pela Polícia Civil
Caso foi registrado pela Polícia Civil

Um idoso de 76 anos registrou um boletim de ocorrência após afirmar ter sido vítima de estelionato em Taubaté. O caso teria ocorrido na última segunda-feira (4), por volta do horário do almoço, na região do bairro Bonfim.

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De acordo com o registro feito na Delegacia Eletrônica da Polícia Civil, duas mulheres teriam ido até o idoso se apresentando como assistentes sociais. Segundo o relato da vítima, elas disseram que queriam levantar informações sobre vacinas e exames voltados a pessoas idosas.

Durante a abordagem, o homem respondeu algumas perguntas. Ainda conforme o boletim de ocorrência, nesse momento teria sido criado um novo e-mail e uma nova conta em nome da vítima, usados para contratar um empréstimo de R$ 23 mil sem autorização.

No relato à polícia, o idoso afirmou que foi enganado pelas mulheres e teve prejuízo financeiro. O caso foi registrado inicialmente como estelionato.

A Polícia Civil informou, no próprio registro, que o boletim eletrônico foi encaminhado à unidade policial responsável pela área dos fatos. A vítima também foi orientada sobre a necessidade de comparecer à delegacia competente para prestar mais informações e apresentar documentos que comprovem o prejuízo financeiro.

O caso deverá ser investigado pelo 4º Distrito Policial de Taubaté.

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