Um idoso de 76 anos registrou um boletim de ocorrência após afirmar ter sido vítima de estelionato em Taubaté. O caso teria ocorrido na última segunda-feira (4), por volta do horário do almoço, na região do bairro Bonfim.

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De acordo com o registro feito na Delegacia Eletrônica da Polícia Civil, duas mulheres teriam ido até o idoso se apresentando como assistentes sociais. Segundo o relato da vítima, elas disseram que queriam levantar informações sobre vacinas e exames voltados a pessoas idosas.