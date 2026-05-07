Um idoso de 76 anos registrou um boletim de ocorrência após afirmar ter sido vítima de estelionato em Taubaté. O caso teria ocorrido na última segunda-feira (4), por volta do horário do almoço, na região do bairro Bonfim.
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De acordo com o registro feito na Delegacia Eletrônica da Polícia Civil, duas mulheres teriam ido até o idoso se apresentando como assistentes sociais. Segundo o relato da vítima, elas disseram que queriam levantar informações sobre vacinas e exames voltados a pessoas idosas.
Durante a abordagem, o homem respondeu algumas perguntas. Ainda conforme o boletim de ocorrência, nesse momento teria sido criado um novo e-mail e uma nova conta em nome da vítima, usados para contratar um empréstimo de R$ 23 mil sem autorização.
No relato à polícia, o idoso afirmou que foi enganado pelas mulheres e teve prejuízo financeiro. O caso foi registrado inicialmente como estelionato.
A Polícia Civil informou, no próprio registro, que o boletim eletrônico foi encaminhado à unidade policial responsável pela área dos fatos. A vítima também foi orientada sobre a necessidade de comparecer à delegacia competente para prestar mais informações e apresentar documentos que comprovem o prejuízo financeiro.
O caso deverá ser investigado pelo 4º Distrito Policial de Taubaté.