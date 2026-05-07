Um cachorro morreu após ser arrastado por mais de um quilômetro por um carro na madrugada de quarta-feira (6), em Caraguatatuba. O caso foi registrado pela Polícia Civil e ocorreu entre a região da Praça Martim de Sá e o bairro Jardim Casa Branca.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais civis foram acionados após moradores denunciarem que um veículo estaria arrastando o animal por vias da cidade. Quando a equipe chegou ao local indicado, o cachorro já estava morto.

Investigação identificou carro que atropelou cachorro

Durante as diligências, os investigadores analisaram imagens de câmeras de monitoramento e identificaram um GM/Vectra GT prata circulando pela região por volta de 0h19. Nas imagens, o motorista aparece parando o veículo, engatando marcha à ré e, em seguida, retomando o trajeto enquanto o animal permanece caído no solo.