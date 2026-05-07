Um cachorro morreu após ser arrastado por mais de um quilômetro por um carro na madrugada de quarta-feira (6), em Caraguatatuba. O caso foi registrado pela Polícia Civil e ocorreu entre a região da Praça Martim de Sá e o bairro Jardim Casa Branca.
De acordo com o boletim de ocorrência, policiais civis foram acionados após moradores denunciarem que um veículo estaria arrastando o animal por vias da cidade. Quando a equipe chegou ao local indicado, o cachorro já estava morto.
Investigação identificou carro que atropelou cachorro
Durante as diligências, os investigadores analisaram imagens de câmeras de monitoramento e identificaram um GM/Vectra GT prata circulando pela região por volta de 0h19. Nas imagens, o motorista aparece parando o veículo, engatando marcha à ré e, em seguida, retomando o trajeto enquanto o animal permanece caído no solo.
Ainda segundo a Polícia Civil, foi encontrado um rastro de sangue ao longo do percurso, desde a Praça Martim de Sá até a Travessa Ubá, no Jardim Casa Branca, onde o cachorro foi localizado.
O veículo foi encontrado posteriormente estacionado nas proximidades. O proprietário, identificado como Gilson Aparecido, de 42 anos, foi levado à delegacia acompanhado de uma advogada para prestar esclarecimentos.
Motorista disse que não viu que era cachorro
Em depoimento, o homem afirmou que o carro apresentava problema mecânico no farol de milha e que, ao ouvir um barulho durante o trajeto, acreditou que alguma peça havia se soltado. Segundo ele, após percorrer cerca de 300 metros, parou o veículo e deu marcha à ré, momento em que o barulho teria parado.
O investigado disse ainda que não percebeu ter atropelado o cachorro por causa da baixa visibilidade e negou ter ingerido bebida alcoólica.
Atropelamento não teria sido criminal
A autoridade policial registrou inicialmente o caso como ocorrência não criminal, considerando que a legislação não prevê modalidade culposa para o crime de maus-tratos contra animais.
O caso segue sob análise da Polícia Civil.