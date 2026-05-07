A Polícia Civil de Pindamonhangaba esclareceu dois homicídios registrados na noite de 29 de abril no município. Segundo o Setor de Investigações Gerais, os crimes têm relação direta, e o segundo assassinato teria sido motivado por vingança após a primeira morte.

Primeiro homicídio: homem morto a pauladas

O primeiro caso aconteceu no bairro Jardim Eloyna. A vítima foi Marcos Vinícius da Silva, de 31 anos, encontrado morto na rua Romã, em via pública.

De acordo com o boletim de ocorrência, moradores acionaram o Samu após encontrarem o homem caído na rua. Quando a equipe médica chegou ao local, apenas constatou o óbito.