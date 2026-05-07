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CRIMES

Polícia aponta ligação entre dois homicídios em Pindamonhangaba

Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 2 min
Da redação
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Reprodução
Homem acabou preso
Homem acabou preso

A Polícia Civil de Pindamonhangaba esclareceu dois homicídios registrados na noite de 29 de abril no município. Segundo o Setor de Investigações Gerais, os crimes têm relação direta, e o segundo assassinato teria sido motivado por vingança após a primeira morte.

Primeiro homicídio: homem morto a pauladas

O primeiro caso aconteceu no bairro Jardim Eloyna. A vítima foi Marcos Vinícius da Silva, de 31 anos, encontrado morto na rua Romã, em via pública.

De acordo com o boletim de ocorrência, moradores acionaram o Samu após encontrarem o homem caído na rua. Quando a equipe médica chegou ao local, apenas constatou o óbito.

Marcos apresentava ferimentos graves na cabeça. Próximo ao corpo, os policiais localizaram duas pedras que, segundo a investigação e os vestígios analisados pela perícia, podem ter sido usadas na agressão.

Conforme a Polícia Civil, a vítima foi brutalmente atacada com pauladas e pedradas. No momento do atendimento da ocorrência, não havia testemunhas localizadas que pudessem detalhar a dinâmica do crime.

Segundo homicídio: jovem de 19 anos executado a tiros

Horas depois, enquanto as equipes ainda trabalhavam no primeiro caso, um novo homicídio foi registrado, desta vez no bairro Triângulo.

A vítima foi Vitor Juan Alencar Marcondes Oliveira, de 19 anos. Ele foi morto a tiros na Rua das Andorinhas, em frente a uma adega.

Segundo o registro policial, Vitor seguia de bicicleta pela via quando um Volkswagen Parati branco e um Celta prata passaram pelo local. Ocupantes dos veículos efetuaram diversos disparos contra o jovem e fugiram em seguida.

Vitor foi atingido e morreu antes da chegada do socorro. Ainda conforme o boletim, o irmão da vítima, de 12 anos, presenciou a ação criminosa.

A Polícia Militar encontrou cápsulas deflagradas espalhadas pela rua e isolou a área para os trabalhos da perícia. Equipes da Polícia Civil também estiveram no local para o levantamento inicial de informações.

Investigação aponta vingança como motivação

Com o avanço das apurações, o SIG identificou que os dois homicídios estavam conectados. Segundo a Polícia Civil, após a morte de Marcos Vinícius, um homem identificado pelas iniciais L. S. teria ido até o bairro Triângulo com a intenção de vingar o primeiro assassinato.

De acordo com os investigadores, diligências realizadas de forma contínua permitiram reunir elementos que indicam a ligação entre os crimes, a dinâmica das execuções e a motivação relacionada à vingança.

Com base nas provas reunidas, a Polícia Civil elaborou um Relatório de Investigação Criminal e solicitou ao Poder Judiciário medidas cautelares contra os suspeitos.

Nesta quarta-feira (7), equipes da Polícia Civil cumpriram mandados de prisão temporária e mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados. O objetivo é aprofundar a apuração e reunir novos elementos de prova.

As investigações continuam para identificar se outras pessoas participaram dos dois homicídios.

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