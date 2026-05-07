08 de maio de 2026
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LIGA NACIONAL

São José Futsal recebe o Campo Mourão na Farma Conde Arena

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Felipe Viana/São José Futsal
São José Futsal recebe o Campo Mourão na Farma Conde Arena
São José Futsal recebe o Campo Mourão na Farma Conde Arena

O São José Futsal entra em quadra nesta sexta-feira (8), a partir das 19h30, quando recebe o Campo Mourão, na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pela primeira fase da LNF (Liga Nacional de Futsal).

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Esse será o primeiro jogo do ano da equipe na arena, com entrada gratuita aos torcedores. Em maio, serão duas partidas no local – até agora, o time da região vinha jogando no ginásio do Altos da Ponte. No dia 22, a equipe da região recebe o Tubarão (SC).

Nesta noite, o time comandado pelo técnico Gabriel Oliveira busca a primeira vitória na competição nacional. Em cinco jogos já disputados, a equipe somou apenas um ponto em casa, no empate por 2 a 2 com o Santo André. E, na rodada anterior, levou goleada de 5 a 0 para o Joinville.

Com 18 gols sofridos, o São José tem a segunda pior defesa da Liga Nacional. E o Campo Mourão, rival desta noite, está em oitavo lugar, com 8 pontos. No período, somou uma vitória, dois empates e uma derrota.

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