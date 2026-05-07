O São José Futsal entra em quadra nesta sexta-feira (8), a partir das 19h30, quando recebe o Campo Mourão, na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pela primeira fase da LNF (Liga Nacional de Futsal).

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Esse será o primeiro jogo do ano da equipe na arena, com entrada gratuita aos torcedores. Em maio, serão duas partidas no local – até agora, o time da região vinha jogando no ginásio do Altos da Ponte. No dia 22, a equipe da região recebe o Tubarão (SC).