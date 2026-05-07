A campanha salarial dos ônibus no Vale do Paraíba já tem pauta aprovada por motoristas, cobradores e demais trabalhadores do transporte urbano de São José dos Campos, Jacareí, Taubaté e Caçapava.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A data-base da categoria, em 1º de maio, já está garantida, de acordo com Ronaldo Costa, presidente do Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba.
A campanha salarial dos ônibus envolve o setor Urbano 1, que atende trabalhadores das empresas de ônibus nas quatro cidades. A pauta foi aprovada em assembleias da categoria e já foi protocolada junto ao sindicato patronal.
Costa explicou que a data-base em 1º de maio assegura que qualquer acordo fechado nos próximos meses tenha validade retroativa. Na prática, mesmo que a negociação termine em junho ou julho, os valores definidos devem voltar à data-base da categoria.
O dirigente afirmou que a garantia da data-base é essencial para preservar os direitos previstos na Convenção Coletiva. Ele citou que, nos últimos anos, o sindicato precisou formalizar essa garantia para evitar perdas durante as negociações.
A pauta da campanha salarial dos ônibus no Vale deve avançar após a divulgação do INPC do período. A expectativa citada pelo sindicato é de índice na casa de 4%, mas o percentual oficial ainda será usado como base para a negociação com as empresas.
Reivindicações da campanha salarial
Entre os principais pedidos da categoria estão a reposição da inflação pelo INPC e aumento real de 6% sobre os salários. O sindicato também pede ticket de alimentação de R$ 1.200 e PLR de R$ 1.500.
Outra reivindicação é a ampliação do convênio médico, com inclusão gratuita de uma segunda pessoa no plano de saúde. A cesta básica, conquistada no ano passado, também entrou na pauta. A proposta é elevar o valor de referência de R$ 100 para R$ 200, com uma cesta mais completa para os trabalhadores.
A campanha salarial dos ônibus no Vale também trata de demandas do dia a dia, como escalas, condições de trabalho e pagamento de feriados. O sindicato quer que os trabalhadores que atuam em feriados recebam 100% pelo dia, em vez de compensação em outra data definida pela empresa.
Também foram citados pedidos de convênio funerário e cesta de Natal. Segundo Costa, a intenção é avançar em ganhos econômicos e cláusulas sociais sem abrir mão de direitos construídos em convenções anteriores.
Negociação afeta São José, Jacareí, Taubaté e Caçapava
O presidente do sindicato disse que a entidade pretende conduzir a negociação com transparência para evitar surpresa à população. Ele afirmou que o objetivo é fechar a Convenção Coletiva na mesa de negociação, sem prejuízo ao transporte público.
Mesmo assim, Costa citou que atrasos na saída dos ônibus das garagens são uma possibilidade caso as tratativas não avancem. O sindicato afirma que avisará a população com antecedência se houver risco de atraso ou paralisação.
Ônibus 24 horas e licitação
Costa citou a possível prorrogação de contratos até a chegada dos ônibus elétricos e disse que o sindicato acompanha o tema com atenção, especialmente pela garantia dos empregos.
Sobre as linhas 24 horas, o sindicato defende a presença de cobradores durante a madrugada para evitar que motoristas trabalhem sozinhos. O sindicalista disse que a medida amplia postos de trabalho e reduz riscos para a categoria.
Costa afirmou que o aumento do combustível deve aparecer na mesa de negociação como argumento das empresas. Para ele, porém, os trabalhadores não podem pagar por problemas de custo operacional do setor.
O sindicato avalia que reajustes de combustível e discussões sobre subsídios podem pressionar as empresas, mas sustenta que a Convenção Coletiva deve ser preservada independentemente de licitações, contratos ou mudanças no sistema de transporte.