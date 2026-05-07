A campanha salarial dos ônibus no Vale do Paraíba já tem pauta aprovada por motoristas, cobradores e demais trabalhadores do transporte urbano de São José dos Campos, Jacareí, Taubaté e Caçapava.

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A data-base da categoria, em 1º de maio, já está garantida, de acordo com Ronaldo Costa, presidente do Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba.