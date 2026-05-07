Vídeo mostra dois suspeitos perseguindo Ederson Gonçalves Rodrigues, 41 anos, antes de a vítima ser assassinada em São José dos Campos. As imagens fazem parte da investigação que resultou na prisão, na noite dessa quarta-feira (6), de um dos suspeitos de envolvimento no assassinato de Ederson, que tinha deficiência auditiva.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ele foi morto a tiros na Vila Paiva, na região norte de São José dos Campos. O caso ocorreu em 20 de setembro de 2025 e causou forte repercussão no bairro onde a vítima morava desde a infância.
O investigado Wesley Ferreira dos Reis, conhecido pelo apelido de “Cagão”, foi preso no bairro Jardim dos Ipês. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão temporária de 30 dias expedido pela Justiça. O segundo suspeito, Ricardo Silva de Oliveira, o “Ricardinho”, segue foragido.
De acordo com a Polícia Civil, o homicídio aconteceu por volta das 21h14 na rua João Pedro da Rocha. Ederson foi encontrado morto em via pública com diversas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo.
As investigações apontam que o crime pode ter sido motivado por uma desavença anterior entre a vítima e Wesley. Segundo relatos obtidos pela polícia, Ederson teria agredido o suspeito com um soco dias antes do assassinato.
Câmeras ajudaram a esclarecer o crime
A identificação dos suspeitos ocorreu após uma análise detalhada de imagens de câmeras de monitoramento da Prefeitura de São José dos Campos e de estabelecimentos da região.
Segundo o inquérito, Ederson passou a tarde e parte da noite em uma padaria do bairro consumindo bebida alcoólica. As imagens mostram a vítima deixando o local e seguindo em direção à rua onde o homicídio ocorreu.
Os investigadores afirmam que Wesley e Ricardinho foram vistos circulando próximos ao local antes do crime. Em uma das gravações, os dois aparecem correndo atrás da vítima momentos antes dos disparos.
Ainda conforme a investigação, apenas Ricardinho foi registrado retornando pelo trajeto após os tiros. Moradores relataram que Wesley teria fugido por outra rua em direção à casa onde estava morando.
Histórico criminal dos investigados
A polícia informou que Wesley possui antecedentes por ameaça e já foi investigado anteriormente por porte ilegal de arma de fogo. Em um dos casos, uma ex-companheira afirmou ter sido perseguida e ameaçada pelo suspeito.
Já Ricardinho acumula passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma e roubo. A polícia acredita que ele esteja escondido em um sítio na região do Buquirinha.
Vítima morava com o pai
Ederson morava com o pai na Vila Paiva. Conforme depoimento da família, ele nasceu com deficiência auditiva e passou por tratamentos especializados durante a infância e adolescência.
A investigação também aponta que a vítima enfrentava problemas com dependência química desde jovem e havia passado por diversas internações em clínicas de reabilitação.
O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, que trabalha para localizar o segundo suspeito.