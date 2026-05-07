Vídeo mostra dois suspeitos perseguindo Ederson Gonçalves Rodrigues, 41 anos, antes de a vítima ser assassinada em São José dos Campos. As imagens fazem parte da investigação que resultou na prisão, na noite dessa quarta-feira (6), de um dos suspeitos de envolvimento no assassinato de Ederson, que tinha deficiência auditiva.

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Ele foi morto a tiros na Vila Paiva, na região norte de São José dos Campos. O caso ocorreu em 20 de setembro de 2025 e causou forte repercussão no bairro onde a vítima morava desde a infância.