A Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) aprovou uma moção de aplausos para OVALE em reconhecimento à contribuição do veículo para a cidadania e a inovação editorial no interior paulista, especialmente por meio do projeto "O Brasil do Futuro", que organiza fóruns para debates sobre assuntos estratégicos, como democracia e mobilidade urbana.

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A honraria foi proposta pelo deputado estadual Itamar Borges (MDB) e aprovada pelas comissões legislativas no último dia 26 de abril. O diretor-presidente de OVALE, Fernando Salerno, recebeu a homenagem das mãos do parlamentar nesta quinta-feira (7), na sede do jornal, em São José dos Campos.