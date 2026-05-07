A Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) aprovou uma moção de aplausos para OVALE em reconhecimento à contribuição do veículo para a cidadania e a inovação editorial no interior paulista, especialmente por meio do projeto "O Brasil do Futuro", que organiza fóruns para debates sobre assuntos estratégicos, como democracia e mobilidade urbana.
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A honraria foi proposta pelo deputado estadual Itamar Borges (MDB) e aprovada pelas comissões legislativas no último dia 26 de abril. O diretor-presidente de OVALE, Fernando Salerno, recebeu a homenagem das mãos do parlamentar nesta quinta-feira (7), na sede do jornal, em São José dos Campos.
“Os fóruns de OVALE nascem não só com o objetivo de apontar os desafios e problemas que afligem a nossa sociedade, mas ir além, e apresentar soluções viáveis e palpáveis”, disse Salerno.
“Eles reforçam os laços de congruência entre o papel da imprensa, do ciclo político, das empresas privadas e da sociedade civil em geral, que embora ainda fragmentada, é essencial no desenvolvimento desse trabalho”, completou o diretor-presidente do jornal.
Para o deputado Itamar Borges, a homenagem reconhece o papel fundamental da imprensa regional na construção de uma sociedade mais informada, participativa e democrática.
“O jornal OVALE vai além da cobertura dos fatos. Ele contribui ativamente para o desenvolvimento econômico, social e institucional, promovendo o diálogo, a inovação e o pensamento sobre o futuro”, destacou o parlamentar.
Segundo ele, a aprovação da moção reafirma a importância do trabalho desenvolvido pelo jornal e sua contribuição para o fortalecimento do debate público e da cidadania no estado de São Paulo e no Brasil.
O que é uma moção de aplausos
Uma moção de aplausos é um instrumento formal usado para homenagear pessoas ou instituições de destaque e relevância por meio das câmaras municipais, das assembleias legislativas e pelo Congresso Nacional. A homenagem é sugerida por um proponente, avaliada por comissões específicas e aprovada em plenário.
Fóruns de relevância nacional
A moção destaca a capacidade do veículo de transformar a comunicação regional em uma "praça pública de ideias". Entre os destaques citados pelo deputado estão:
- 1º Fórum OVALE de Democracia (2022):
O evento reuniu autoridades como Luís Roberto Barroso, à época ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) e presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), e o então governador João Doria para discutir o Estado Democrático de Direito.
- 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana (2025):
Realizado em São José dos Campos, o encontro debateu a transição energética, o uso de inteligência artificial nas estratégias de tráfego e a frota de ônibus 100% elétrica da cidade, posicionando a região como referência em smart cities.
Impacto e inovação
Borges ressaltou em sua justificativa que o jornal vai além da cobertura factual, utilizando um ecossistema multimídia que inclui podcasts, transmissões ao vivo e cadernos especiais. Com milhões de visualizações em suas plataformas digitais, OVALE é reconhecido pelo parlamentar como um veículo "livre, independente e plural".
"Tais iniciativas reafirmam OVALE como um dos principais veículos de comunicação do interior paulista e do Brasil", afirma o documento, enfatizando a contribuição do jornal para o desenvolvimento social e tecnológico do Vale do Paraíba.
Reconhecimento
Como a formalização, OVALE recebeu uma placa entregue pessoalmente pelo deputado nesta quinta-feira (7). Na ocasião, o parlamentar reforçou a posição de protagonismo do jornal.
"OVALE se destaca e é um protagonista, mostrando a importância do papel dos veículos de imprensa, do jornalista, em se colocar em temas importantes para pensar, para refletir, para debater o desenvolvimento, a inovação, os avanços, o futuro. E nisso, OVALE tem se destacado e liderado, não só aqui no Vale, mas repercutido em todo o estado de São Paulo e no país”, disse Borges.
“Por isso que nós destacamos a Assembleia Legislativa de São Paulo para esse reconhecimento pelos fóruns, pelas iniciativas, pelo protagonismo, pelo dia a dia que o Vale desenvolve no jornalismo e como veículo de comunicação.”
Clique aqui para ler a moção na íntegra.