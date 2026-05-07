Movimentos sociais e ativistas na área de habitação social de São José dos Campos estão se mobilizando para evitar um “novo Pinheirinho” após a ordem judicial para reintegração de posse que ameaça desalojar mais de 200 famílias na região sul da cidade.

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São 471 pessoas que vivem em 175 moradias na comunidade Menino Jesus, área ocupada no bairro Chácaras Reunidas, na região sul de São José. O local é alvo de ordem reintegração de posse que pode ser cumprida a qualquer momento, desde o final de abril.