Uma ordem judicial para reintegração de posse coloca em risco mais de 200 famílias sem renda formal ou emprego em São José dos Campos. A maior parte das famílias sobrevive de trabalho informal e está em situação de vulnerabilidade social.

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Eles moram na comunidade Menino Jesus, área ocupada no bairro Chácaras Reunidas, na região sul de São José dos Campos. O local é alvo de ordem reintegração de posse que pode ser cumprida a qualquer momento, desde o final de abril.