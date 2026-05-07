A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em São José dos Campos e Caraguatatuba, no Litoral Norte, na manhã desta quinta-feira (7), em operação deflagrada contra um esquema milionário de fraudes tributárias.

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Batizada de Operação Títulos Podres, a ação é realizada em conjunto com a Receita Federal e o Ministério Público Federal. Segundo os investigadores, o grupo criminoso utilizava créditos fiscais fraudulentos, conhecidos como “títulos podres”, para compensar indevidamente tributos federais.