Um caso de embriaguez no Centro de Taubaté terminou com um homem de 39 anos preso em flagrante na noite de quarta-feira (6), após acidente na avenida Bandeirantes e relatos de ameaça contra funcionário de hipermercado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, o exame clínico de constatação de embriaguez teve resultado positivo, e a Polícia Civil arbitrou fiança de R$ 1.622.