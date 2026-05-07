O jovem Pedro Henrique Nascimento Nunes, de 28 anos, morreu na última quarta-feira (6), após permanecer internado por mais de dois meses em decorrência de um grave acidente registrado no dia 2 de março, em São José dos Campos.

Segundo informações, o acidente aconteceu por volta de 0h43, na Rodovia Presidente Dutra, no km 152, no sentido Rio de Janeiro, nas proximidades de dois atacadistas. O veículo em que Pedro estava capotou após o motorista perder o controle da direção e bater contra uma mureta.

Ao todo, cinco pessoas estavam no carro. Todas seriam moradoras de Jacareí.