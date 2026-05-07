O jovem Pedro Henrique Nascimento Nunes, de 28 anos, morreu na última quarta-feira (6), após permanecer internado por mais de dois meses em decorrência de um grave acidente registrado no dia 2 de março, em São José dos Campos.
Segundo informações, o acidente aconteceu por volta de 0h43, na Rodovia Presidente Dutra, no km 152, no sentido Rio de Janeiro, nas proximidades de dois atacadistas. O veículo em que Pedro estava capotou após o motorista perder o controle da direção e bater contra uma mureta.
Ao todo, cinco pessoas estavam no carro. Todas seriam moradoras de Jacareí.
Ainda de acordo com as informações, uma jovem de 18 anos, identificada como Ana Maria Pimentel, morreu no local. Ela cursava o primeiro ano de Mecatrônica em uma faculdade localizada na divisa entre Jacareí e São José dos Campos. Amigos relataram que Ana Maria era uma pessoa carismática, querida e estava feliz com a nova fase da vida.
As demais vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e resgate da concessionária CCR Rio-SP. Entre os feridos estavam duas mulheres, sendo que uma delas sofreu fratura em cinco costelas e ferimentos graves no couro cabeludo. Pedro Henrique foi socorrido pelo Samu e chegou desacordado ao pronto-socorro, mas recuperou a consciência pouco depois.
Apesar do atendimento médico e do período de internação, Pedro não resistiu aos ferimentos e morreu na quarta-feira.
O velório de Pedro Henrique acontece nesta quinta-feira (7), na Sala Veneza da Funerária Campos das Oliveiras, das 7h às 10h. O sepultamento será realizado no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio, em Jacareí.