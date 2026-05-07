Após ser preso e confessar ter matado a companheira Thalita de Arantes Lima, 41 anos, em São José dos Campos, Wesley Sousa Ribeiro, 31 anos, revelou detalhes do crime em interrogatório à Polícia Civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ele confessou ter desferido golpes de faca contra a vítima após uma discussão no imóvel onde os dois estavam.