O motorista acusado de atropelar e matar quatro jovens na Rodovia Geraldo Scavone, em São José dos Campos, será levado a júri popular. O caso, que provocou forte comoção no Vale do Paraíba em 2017, ganhou um novo capítulo após decisão da Justiça.
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O réu, Mateus Sousa, dirigia uma caminhonete em alta velocidade quando atingiu as vítimas na madrugada de 7 de setembro de 2017. Após o atropelamento, ele fugiu sem prestar socorro.
A tragédia aconteceu na SP-66, estrada que liga Jacareí a São José dos Campos, e deixou quatro mortos.
Jovens tentavam salvar motociclista
Segundo as investigações, o motoboy Lucas Mário Carvalho Vieira, de 22 anos, havia caído da moto após uma colisão com um carro e aguardava socorro na rodovia.
Três pessoas que passavam pelo local decidiram ajudar o motociclista. Enquanto prestavam atendimento, foram surpreendidas pela caminhonete conduzida por Mateus Sousa, que trafegava em alta velocidade.
Morreram no local Guilherme Augusto Oliveira, de 29 anos, Bianca Magalhães Pereira, de 18 anos, e Moisés de Queirós Mathias, de 25 anos.
Lucas chegou a ser socorrido ao Hospital da Vila Industrial, mas não resistiu aos ferimentos.
O caso teve ampla repercussão na época e um vídeo que circulou nas redes sociais mostrava o momento em que a caminhonete vermelha passava em alta velocidade pela rodovia pouco antes do atropelamento.
Motorista fugiu após atropelamento
Após atingir as vítimas, Mateus Sousa deixou o local sem prestar socorro. Meses depois, a Justiça decretou a prisão dele. Agora, quase oito anos após a tragédia, a Justiça decidiu que o acusado será submetido a júri popular.
A expectativa da família das vítimas é de que o julgamento resulte em uma condenação severa. “Esperamos que seja condenado a mais tempo na prisão. Foi muito brutal. Foram quatro vidas”, afirmou Janieide Matias de Queiroz, irmã de Moisés.
Caso marcou São José dos Campos
O atropelamento coletivo ficou marcado como uma das ocorrências mais graves já registradas na Rodovia Geraldo Scavone. A morte dos quatro jovens gerou mobilização nas redes sociais, protestos e pedidos por justiça ao longo dos últimos anos.
O julgamento ainda não teve data divulgada oficialmente.