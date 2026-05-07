O motorista acusado de atropelar e matar quatro jovens na Rodovia Geraldo Scavone, em São José dos Campos, será levado a júri popular. O caso, que provocou forte comoção no Vale do Paraíba em 2017, ganhou um novo capítulo após decisão da Justiça.

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O réu, Mateus Sousa, dirigia uma caminhonete em alta velocidade quando atingiu as vítimas na madrugada de 7 de setembro de 2017. Após o atropelamento, ele fugiu sem prestar socorro.