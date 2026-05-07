“Perdi a cabeça.” Foi assim que Wesley Souza Ribeiro, preso e confesso pela morte da motorista de ônibus Thalita de Arantes Lima, de 41 anos, descreveu à Polícia Civil o assassinato da ex-companheira em São José dos Campos.

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Segundo o relato feito em interrogatório, o crime aconteceu após uma discussão dentro da casa onde a vítima foi encontrada morta, enrolada em um cobertor e com 13 marcas de facadas pelo corpo. O caso é investigado como feminicídio.