A mineração é um setor estratégico para o desenvolvimento econômico e social de São Paulo e do Brasil. Entre os diversos ramos da atividade mineral, a mineração de agregados se destaca pela sua presença direta no dia a dia da população e pela sua contribuição essencial à infraestrutura e à qualidade de vida.

Areia, brita e cascalho — conhecidos como agregados minerais — são insumos fundamentais para a construção civil. Estão presentes em casas, hospitais, escolas, estradas, pontes e em praticamente toda a malha urbana que nos cerca. Sem eles, seria impossível garantir obras de mobilidade, habitação ou saneamento, que são pilares para o crescimento das cidades e para a geração de empregos e renda.

Mas tão importante quanto reconhecer o papel estratégico da mineração de agregados é reafirmar a necessidade de que essa atividade seja realizada de forma sustentável e responsável. A mineração moderna deve caminhar lado a lado com a preservação ambiental, o respeito às comunidades locais e a adoção de tecnologias que garantam eficiência, segurança e menor impacto ao meio ambiente. Esse é o caminho para alinhar desenvolvimento econômico com responsabilidade socioambiental.