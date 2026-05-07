Importância da mineração de agregados e da mineração sustentável
A mineração é um setor estratégico para o desenvolvimento econômico e social de São Paulo e do Brasil. Entre os diversos ramos da atividade mineral, a mineração de agregados se destaca pela sua presença direta no dia a dia da população e pela sua contribuição essencial à infraestrutura e à qualidade de vida.
Areia, brita e cascalho — conhecidos como agregados minerais — são insumos fundamentais para a construção civil. Estão presentes em casas, hospitais, escolas, estradas, pontes e em praticamente toda a malha urbana que nos cerca. Sem eles, seria impossível garantir obras de mobilidade, habitação ou saneamento, que são pilares para o crescimento das cidades e para a geração de empregos e renda.
Mas tão importante quanto reconhecer o papel estratégico da mineração de agregados é reafirmar a necessidade de que essa atividade seja realizada de forma sustentável e responsável. A mineração moderna deve caminhar lado a lado com a preservação ambiental, o respeito às comunidades locais e a adoção de tecnologias que garantam eficiência, segurança e menor impacto ao meio ambiente. Esse é o caminho para alinhar desenvolvimento econômico com responsabilidade socioambiental.
Nesse sentido, entidades como o SINDAREIA e o SINDIPEDRAS são exemplos de organização setorial e de compromisso com o avanço da mineração sustentável em São Paulo. Representando, respectivamente, os segmentos de areia e de pedra britada, esses sindicatos têm atuado como modelos na defesa de boas práticas, na valorização dos profissionais do setor e na busca por inovação e competitividade, sempre aliados à responsabilidade ambiental e social.
Como presidente da Frente Parlamentar da Indústria da Construção e Mineração Sustentável na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, reafirmo meu compromisso em promover o diálogo entre setor produtivo, poder público, entidades representativas, academia e sociedade civil. Nosso objetivo é construir políticas públicas que assegurem competitividade e inovação para o setor, ao mesmo tempo em que preservamos o patrimônio natural e estimulamos práticas de recuperação ambiental.
Por isso, neste dia 07 de maio, em que celebramos o Dia Mundial da Mineração, enaltecemos não apenas a força de um setor estratégico, mas também a visão de futuro que a mineração sustentável nos traz. É possível — e necessário — conciliar progresso, geração de riqueza e proteção ao meio ambiente. Assim, fortalecemos o presente e abrimos caminho para um futuro mais equilibrado e próspero para todos os paulistas.