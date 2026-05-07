Um atropelamento registrado na noite desta quarta-feira (6) terminou com a morte de Michel Wesley Ferreira Pinto, de 38 anos, na Rodovia Governador Carvalho Pinto, em Jacareí. O motorista envolvido no acidente fugiu sem prestar socorro e ainda não foi identificado.

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O caso aconteceu no km 77,7 da SP-070, no sentido leste, em trecho de área rural do município.