Um atropelamento registrado na noite desta quarta-feira (6) terminou com a morte de Michel Wesley Ferreira Pinto, de 38 anos, na Rodovia Governador Carvalho Pinto, em Jacareí. O motorista envolvido no acidente fugiu sem prestar socorro e ainda não foi identificado.
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O caso aconteceu no km 77,7 da SP-070, no sentido leste, em trecho de área rural do município.
Segundo o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência após informações sobre um homem atropelado na pista. Quando os policiais chegaram ao local, a morte da vítima já havia sido confirmada pelo médico da ambulância da concessionária Ecovias.
Nenhum veículo envolvido foi encontrado na rodovia.
A principal suspeita da polícia é que o motorista responsável pelo atropelamento tenha fugido logo após atingir Michel, abandonando a vítima sem qualquer tentativa de socorro.
Caso é investigado como homicídio culposo
O atropelamento foi registrado pela Polícia Civil como homicídio culposo na direção de veículo automotor, com agravante por omissão de socorro.
A perícia técnica esteve no local para analisar vestígios que possam ajudar na identificação do veículo envolvido no acidente.
O corpo de Michel foi encaminhado para exame necroscópico após remoção realizada pelo serviço funerário de Jacareí.
O boletim de ocorrência foi registrado no Plantão da Delegacia Seccional de Jacareí e será encaminhado ao distrito policial responsável pela investigação.
Polícia busca identificar motorista
A Polícia Civil deve utilizar imagens de câmeras da rodovia, registros da concessionária Ecovias e possíveis testemunhos para tentar identificar o motorista que fugiu após o atropelamento. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.
Até o momento, não há informações sobre o modelo ou características do veículo envolvido.