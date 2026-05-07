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JACAREÍ

Homem morre atropelado na Carvalho Pinto e motorista foge no Vale

Por Jesse Nascimento | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Jesse Nascimento

Um atropelamento registrado na noite desta quarta-feira (6) terminou com a morte de Michel Wesley Ferreira Pinto, de 38 anos, na Rodovia Governador Carvalho Pinto, em Jacareí. O motorista envolvido no acidente fugiu sem prestar socorro e ainda não foi identificado.

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O caso aconteceu no km 77,7 da SP-070, no sentido leste, em trecho de área rural do município.

Segundo o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência após informações sobre um homem atropelado na pista. Quando os policiais chegaram ao local, a morte da vítima já havia sido confirmada pelo médico da ambulância da concessionária Ecovias.

Nenhum veículo envolvido foi encontrado na rodovia.

A principal suspeita da polícia é que o motorista responsável pelo atropelamento tenha fugido logo após atingir Michel, abandonando a vítima sem qualquer tentativa de socorro.

Caso é investigado como homicídio culposo

O atropelamento foi registrado pela Polícia Civil como homicídio culposo na direção de veículo automotor, com agravante por omissão de socorro.

A perícia técnica esteve no local para analisar vestígios que possam ajudar na identificação do veículo envolvido no acidente.

O corpo de Michel foi encaminhado para exame necroscópico após remoção realizada pelo serviço funerário de Jacareí.

O boletim de ocorrência foi registrado no Plantão da Delegacia Seccional de Jacareí e será encaminhado ao distrito policial responsável pela investigação.

Polícia busca identificar motorista

A Polícia Civil deve utilizar imagens de câmeras da rodovia, registros da concessionária Ecovias e possíveis testemunhos para tentar identificar o motorista que fugiu após o atropelamento. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.

Até o momento, não há informações sobre o modelo ou características do veículo envolvido.

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