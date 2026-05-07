Um homem de 34 anos foi preso pela Polícia Civil acusado de agredir e ofender uma mulher em Jacareí. Ele foi preso em flagrante suspeito de lesão corporal e injúria contra uma mulher, conforme boletim de ocorrência registrado no 4º DP (Distrito Policial).

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Segundo a Polícia Civil, a vítima compareceu à delegacia ensanguentada, com lesões aparentes. Ela relatou ter sido agredida e ofendida no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.