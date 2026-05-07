Um homem de 34 anos foi preso pela Polícia Civil acusado de agredir e ofender uma mulher em Jacareí. Ele foi preso em flagrante suspeito de lesão corporal e injúria contra uma mulher, conforme boletim de ocorrência registrado no 4º DP (Distrito Policial).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo a Polícia Civil, a vítima compareceu à delegacia ensanguentada, com lesões aparentes. Ela relatou ter sido agredida e ofendida no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
O caso foi registrado no boletim de ocorrência. Após o relato, policiais civis iniciaram diligências e foram até a residência do suspeito.
No endereço, o homem, identificado pelas iniciais T. J. S. M., negou a autoria dos crimes. Ainda de acordo com a Polícia Civil, testemunhas oculares foram localizadas e confirmaram as agressões físicas contra a vítima.
Suspeito foi preso
Diante dos elementos colhidos, o suspeito foi levado à delegacia, onde a autoridade policial adotou os procedimentos para lavratura do auto de prisão em flagrante. Depois do registro, o homem foi recolhido ao cárcere e permaneceu à disposição da Justiça.
O caso foi enquadrado como lesão corporal e injúria, ambos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A investigação deve reunir depoimentos, laudos e demais elementos do flagrante.
Mulheres em situação de risco podem acionar a Polícia Militar pelo 190. Denúncias e orientações sobre violência contra a mulher também podem ser feitas pelo Ligue 180.