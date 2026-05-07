São José dos Campos recebeu a 2ª edição da Jornada de Desenvolvimento da Mineração. O evento, realizado nesta quinta-feira (7), reúne autoridades e especialistas para debater o futuro da atividade mineral no Vale do Paraíba e Litoral Norte.
Com promoção da Semil (Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística), o encontro visa promover a integração da mineração aos planos diretores municipais e garantir segurança jurídica e preservação ambiental.
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Desenvolvimento e Sustentabilidade
Os debates foram abertos pelo deputado estadual Itamar Borges, presidente da Frente Parlamentar de Mineração e Construção. Ele enfatizou que a infraestrutura urbana depende diretamente da extração de minérios de construção e que após o ciclo de extração, as áreas mineradas são recuperadas, tornando-se espaços públicos ou comunitários, cumprindo sua função social.
"O desenvolvimento está atrelado à mineração. Não há desenvolvimento sem agregado, sem produto minerado. A mineração hoje é totalmente sustentável, inclusive pelas regras dos órgãos reguladores. Ela tem uma garantia, uma segurança e um papel importante para o desenvolvimento local e regional", afirmou.
O Meio ambiente como prioridade
Reforçando o caráter técnico e institucional, a subsecretária de Energia e Mineração da Semil, Marisa Barros, defendeu que é necessário desmistificar o setor e mostrar como a produção pode ser aliada à conservação
"Nosso objetivo é trazer o ponto de vista dos órgãos competentes para mostrar como isso é possível. O assunto é tratado na Secretaria do Meio Ambiente porque o meio ambiente virá sempre à frente de tudo. São Paulo é o maior produtor de areia, brita e água mineral do país. Especialmente aqui no Vale do Paraíba, existe um potencial que pode ser desenvolvido de forma sustentável, respeitando a legislação e as boas práticas que viemos apresentar", ressaltou.
Potencial econômico regional
A região é estratégica para o estado de São Paulo: a bacia do rio Paraíba do Sul responde por 15% da produção paulista de areia, com destaque para as operações em Taubaté e Jacareí. Além disso, a região lidera a extração de água mineral, com polo em Campos do Jordão.
A jornada técnica segue ao longo do dia discutindo como as prefeituras podem incluir a mineração em seus planejamentos estratégicos, evitando sanções e garantindo que o potencial mineral se transforme em um ativo sustentável para as cidades.