São José dos Campos recebeu a 2ª edição da Jornada de Desenvolvimento da Mineração. O evento, realizado nesta quinta-feira (7), reúne autoridades e especialistas para debater o futuro da atividade mineral no Vale do Paraíba e Litoral Norte.

Com promoção da Semil (Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística), o encontro visa promover a integração da mineração aos planos diretores municipais e garantir segurança jurídica e preservação ambiental.

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Desenvolvimento e Sustentabilidade