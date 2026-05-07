A Prefeitura de São José dos Campos concedeu 21 alvarás a donos de trailers que atuam em diversas regiões da cidade. A entrega aconteceu numa solenidade na sede do Sebrae-SP nesta quinta-feira (7).

A iniciativa soma-se à primeira etapa, realizada em 6 de março, quando 39 comerciantes foram contemplados após o curso formativo, totalizando 60 microempreendedores regularizados. O processo garante segurança jurídica aos permissionários e organiza o comércio de alimentos nas ruas da cidade.

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