Desvio na marginal da Dutra altera o trânsito em São José dos Campos nesta quinta-feira (07/05), das 9h às 16h, para início dos procedimentos de implantação de barreira rígida entre as vias expressas e marginais da rodovia.
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Durante a intervenção, o fluxo da via marginal será direcionado para a avenida Dr. Sebastião Henrique da Cunha Pontes, no trecho entre o km 153, próximo à fábrica Kodak, e o km 149, nas proximidades do Vale Sul Shopping.
A obra tem previsão de duração de um dia. Agentes da Mobilidade Urbana acompanharão a operação para orientar os motoristas e reforçar a segurança viária na região.
Desvio na marginal da Dutra: trecho afetado
A alteração será feita no trecho urbano da Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, área que concentra grande fluxo de veículos por causa dos acessos ao Anel Viário, à região sul, ao DCTA, ao Vale Sul Shopping e à Rodovia dos Tamoios.
A recomendação aos motoristas é reduzir a velocidade, observar a sinalização implantada no local e programar o deslocamento com antecedência, especialmente nos horários de maior movimento.
Desvio na marginal da Dutra faz parte de nova etapa da obra
A implantação da barreira rígida integra as intervenções em andamento no sistema de pistas expressas e marginais da Via Dutra. O objetivo é separar os fluxos e ampliar a segurança no trecho.
A reportagem já acompanhou outras mudanças no trânsito da rodovia em São José dos Campos, incluindo liberações de novos trechos de marginais, alterações de acessos e bloqueios temporários para avanço das obras.
Resumo da intervenção
- Data: quinta-feira (07/05).
- Horário: das 9h às 16h.
- Local: marginal da Via Dutra, em São José dos Campos.
- Trecho: entre o km 153, perto da Kodak, e o km 149, próximo ao Vale Sul Shopping.
- Rota usada: avenida Dr. Sebastião Henrique da Cunha Pontes.
- Serviço: implantação de barreira rígida entre vias expressas e marginais.
A obra tem previsão de duração de um dia e será realizada das 9h às 16h – Foto: Divulgação