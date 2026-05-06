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MOBILIDADE

Desvio na marginal da Dutra altera trânsito em SJC nesta quinta

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Desvio na marginal da Dutra altera trânsito em SJC nesta quinta
Desvio na marginal da Dutra altera trânsito em SJC nesta quinta

Desvio na marginal da Dutra altera o trânsito em São José dos Campos nesta quinta-feira (07/05), das 9h às 16h, para início dos procedimentos de implantação de barreira rígida entre as vias expressas e marginais da rodovia.

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Durante a intervenção, o fluxo da via marginal será direcionado para a avenida Dr. Sebastião Henrique da Cunha Pontes, no trecho entre o km 153, próximo à fábrica Kodak, e o km 149, nas proximidades do Vale Sul Shopping.

A obra tem previsão de duração de um dia. Agentes da Mobilidade Urbana acompanharão a operação para orientar os motoristas e reforçar a segurança viária na região.

Desvio na marginal da Dutra: trecho afetado

A alteração será feita no trecho urbano da Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, área que concentra grande fluxo de veículos por causa dos acessos ao Anel Viário, à região sul, ao DCTA, ao Vale Sul Shopping e à Rodovia dos Tamoios.

A recomendação aos motoristas é reduzir a velocidade, observar a sinalização implantada no local e programar o deslocamento com antecedência, especialmente nos horários de maior movimento.

Desvio na marginal da Dutra faz parte de nova etapa da obra

A implantação da barreira rígida integra as intervenções em andamento no sistema de pistas expressas e marginais da Via Dutra. O objetivo é separar os fluxos e ampliar a segurança no trecho.

A reportagem já acompanhou outras mudanças no trânsito da rodovia em São José dos Campos, incluindo liberações de novos trechos de marginais, alterações de acessos e bloqueios temporários para avanço das obras.

Resumo da intervenção

  • Data: quinta-feira (07/05).
  • Horário: das 9h às 16h.
  • Local: marginal da Via Dutra, em São José dos Campos.
  • Trecho: entre o km 153, perto da Kodak, e o km 149, próximo ao Vale Sul Shopping.
  • Rota usada: avenida Dr. Sebastião Henrique da Cunha Pontes.
  • Serviço: implantação de barreira rígida entre vias expressas e marginais.

A obra tem previsão de duração de um dia e será realizada das 9h às 16h – Foto: Divulgação

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