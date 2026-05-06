Desvio na marginal da Dutra altera o trânsito em São José dos Campos nesta quinta-feira (07/05), das 9h às 16h, para início dos procedimentos de implantação de barreira rígida entre as vias expressas e marginais da rodovia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Durante a intervenção, o fluxo da via marginal será direcionado para a avenida Dr. Sebastião Henrique da Cunha Pontes, no trecho entre o km 153, próximo à fábrica Kodak, e o km 149, nas proximidades do Vale Sul Shopping.