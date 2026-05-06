O São José Basket pordeu por 68 a 65 para o Mesquita na noite desta quarta-feira (6), no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pelo returno da edição 2026 da LBF (Liga de Basquete Feminino).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Com esse resultado, o time da região, comandado pelo técnico Leandro Leal, volta a perder na competição e segue em quinto lugar, com cinco vitórias e seis derrotas. Já o time do Rio agora tem quatro vitórias e oito derrotas, em sétimo lugar.
Na próxima rodada, a equipe fluminense joga já nesta sexta (8), em visita ao Santo André, às 19h30, no Grande ABC. E as joseenses jogam só dia 14, no Teatrão, quando recebem o Campinas, também às 19h30.
Nesta quarta, o São José encontrou dificuldades no primeiro quarto, que foi bastante equilibrado. No período inicial, o Mesquita foi melhor e fechou com três pontos de frente: 20 a 17.
No segundo quarto, o time da região melhorou e venceu o período por 20 a 16. Assim, foi para o intervalo com vantagem de um ponto: 37 a 36.
Mas, no terceiro quarto, o São José errou muito e deixou o Mesquita passar à frente no placar. Com 18 a 8 no período, as visitantes abriram nove pontos de frente: 54 a 45.
Depois, no último quarto, as joseenses reduziram a desvantagem nos primeiros minutos e entraram novamente na partida. Porém, o Mesquita novamente abriu dez pontos e, ali, ficou difícil para o São José, que até diminuiu, diminuiu para um ponto a seis segundos do fim, mas perdeu o jogo.