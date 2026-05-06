O São José Basket pordeu por 68 a 65 para o Mesquita na noite desta quarta-feira (6), no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pelo returno da edição 2026 da LBF (Liga de Basquete Feminino).

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Com esse resultado, o time da região, comandado pelo técnico Leandro Leal, volta a perder na competição e segue em quinto lugar, com cinco vitórias e seis derrotas. Já o time do Rio agora tem quatro vitórias e oito derrotas, em sétimo lugar.