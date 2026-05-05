Uma mulher que estava desaparecida foi encontrada morta na noite dessa segunda-feira (4), enrolada em um cobertor dentro de uma casa no bairro Vista Verde, na região leste de São José dos Campos. O caso foi registrado como morte suspeita após o encontro do cadáver, segundo informações da Polícia Civil.
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A vítima foi identificada como Thalita de Arantes Lima, de 41 anos. O corpo foi localizado por policiais militares por volta das 22h10.
De acordo com o boletim de ocorrência, o imóvel estava trancado e precisou ser arrombado para a entrada das equipes. No interior da residência, a mulher foi encontrada enrolada em um cobertor, já em avançado estado de decomposição, com vestígios de sangue ao redor.
A irmã da vítima havia registrado anteriormente um boletim de desaparecimento, o que ajudou na identificação do caso.
Equipes da Polícia Científica, incluindo perito e fotógrafo, estiveram no local para a realização da perícia. Representantes do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) também acompanharam a ocorrência. O corpo foi removido ao IML (Instituto Médico Legal) para exames necroscópicos.
Inicialmente, havia suspeita de feminicídio, mas, segundo a polícia, as circunstâncias encontradas não confirmam essa hipótese até o momento. A causa da morte ainda será determinada após a conclusão dos laudos periciais.
O caso segue em investigação pelo 6º Distrito Policial de São José dos Campos.