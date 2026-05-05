Uma mulher que estava desaparecida foi encontrada morta na noite dessa segunda-feira (4), enrolada em um cobertor dentro de uma casa no bairro Vista Verde, na região leste de São José dos Campos. O caso foi registrado como morte suspeita após o encontro do cadáver, segundo informações da Polícia Civil.

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A vítima foi identificada como Thalita de Arantes Lima, de 41 anos. O corpo foi localizado por policiais militares por volta das 22h10.