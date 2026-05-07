A deputada estadual Leticia Aguiar cobrou apuração imediata e medidas de proteção após denúncias de assédio e abuso envolvendo estudantes da Universidade Estadual Paulista em São José dos Campos. O caso gerou mobilização política e reacendeu o debate sobre segurança no ambiente universitário.

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A parlamentar informou ter encaminhado ofícios à Reitoria da Unesp, ao Governo do Estado de São Paulo e a órgãos ligados ao sistema universitário paulista pedindo investigação rigorosa, transparência na condução do caso e acolhimento às vítimas.