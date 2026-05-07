O escritor taubateano Sérgio Geia lança nesta quinta-feira (7) o livro “Futebol, seu mágico. Driblando memórias”, obra que mistura memória, ficção e a relação afetiva com o futebol. O evento acontece a partir das 18h, na Livraria Letra Selvagem, localizada na Rodoviária Nova de Taubaté.

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No livro, Geia constrói uma narrativa de autoficção em que as fronteiras entre a memória e a invenção se misturam. A trama acompanha o desejo final de um homem que sonha em ver seu time do coração jogar novamente em um estádio marcado por lembranças de diferentes fases da vida.