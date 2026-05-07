A Prefeitura de Taubaté dará início nesta semana ao projeto “Ler Mais Lobato”, voltado a estudantes do 7º ao 9º ano do Ensino Fundamental da rede municipal. A proposta busca incentivar a leitura e estimular a produção artística dos alunos a partir das obras de Monteiro Lobato.

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Durante as atividades, os estudantes irão desenvolver uma linha do tempo baseada nos livros do autor, começando por “Reinações de Narizinho”, publicado em 1931, até “Os Doze Trabalhos de Hércules”, de 1944.