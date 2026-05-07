A Prefeitura de Taubaté dará início nesta semana ao projeto “Ler Mais Lobato”, voltado a estudantes do 7º ao 9º ano do Ensino Fundamental da rede municipal. A proposta busca incentivar a leitura e estimular a produção artística dos alunos a partir das obras de Monteiro Lobato.
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Durante as atividades, os estudantes irão desenvolver uma linha do tempo baseada nos livros do autor, começando por “Reinações de Narizinho”, publicado em 1931, até “Os Doze Trabalhos de Hércules”, de 1944.
Além da leitura, os participantes também irão produzir interpretações artísticas dos textos por meio de desenhos e ilustrações.
O conteúdo será trabalhado nas oficinas do Programa Integral, que abordarão o universo visual das obras lobatianas, incluindo referências dos primeiros ilustradores dos livros e também de artistas contemporâneos.
As produções dos alunos passarão por um processo de curadoria, que levará em conta critérios como criatividade, relação com o tema e pesquisa desenvolvida. Segundo a Prefeitura, a iniciativa não terá caráter de competição entre os estudantes.
As ilustrações selecionadas irão compor um livro que reunirá os resultados e experiências do projeto.
A apresentação oficial do “Ler Mais Lobato” acontece nesta quinta-feira (7), às 10h, no Centro de Formação de Professores da Secretaria de Educação.